Новый приказ о вакцинации вступил в силу: Кого не пустят на работу

Обязательно сделать прививку до 31 января должны были сотрудники из ряда сфер.

В понедельник, 31 января, в Украине вступил в силу новый приказ Минздрава об обязательной вакцинации против COVID-19. На работу не будут пускать местных чиновников, коммунальщиков и медиков, которые не были иммунизированы. Подробности сообщала пресс-служба ведомства.

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Так, сотрудники органов местного самоуправления, коммунальных и государственных заведений здравоохранения, а также различных коммунальных организаций и учреждений, должны были сделать хотя бы одну прививку против коронавируса до 31 января.

В случае, если работники указанных сфер вакцину не получили, их отстранят от работы без сохранения зарплаты, указывали в Минздраве.

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Отметим, что данное требование не касается украинцев с медицинскими противопоказаниями к COVID-вакцине, у которых есть соответствующее подтверждающее заключение.

В данный момент вакцинация является обязательной для педагогов, сотрудников стратегически важных объектов, местных госадминистраций и центральных органов исполнительной власти.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 января коронавирус выявили у более 22 тыс украинцев.

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