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Ждать ли украинцам полного локдауна: Ляшко дал ответ
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, стоит ли украинцам ждать полного общенационального локдауна из-за большого роста статистики по коронавирусу. Его ответ был отрицательным. Причины политик озвучил после выступления в Верховной Раде. Его слова передает "Укринформ".
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Так, глава Минздрава объяснил, что Украина является большой страной, а потому распространение COVID-19 и нагрузка на медицинскую систему на территории государства является неоднородной. Например, одна область может выйти из "красной" зоны карантина, а другая может зайти.
"Поэтому локдауна не будет… Мы рассчитываем пройти в адаптивном карантине для того, чтобы не подвергалась коллапсу система здравоохранения и было как можно меньше влияния на экономику", — подчеркнул он.
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Ляшко напомним, что в первую волну "красная" зона действовала в 10 областях, а осенью — уже в 6 областях.
Как ранее сообщалось, по словам главы Минздрава, вскоре в стране ежедневно могут выявлять до 60 тыс новых больных COVID-19. Он назвал области, которые первыми рискуют попасть в "красный" карантин.
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