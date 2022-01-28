Почта

Ждать ли украинцам полного локдауна: Ляшко дал ответ

Власти рассчитывают пройти новую волну заболеваемости в адаптивном карантине.
 |  Автор: Иван Кузенко
Ждать ли украинцам полного локдауна: Ляшко дал ответ
Иллюстрированное фото / EPA / UPG

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, стоит ли украинцам ждать полного общенационального локдауна из-за большого роста статистики по коронавирусу. Его ответ был отрицательным. Причины политик озвучил после выступления в Верховной Раде. Его слова передает "Укринформ". 

Читайте также: В Украине установлен антирекорд по новым случаям COVID-19

Так, глава Минздрава объяснил, что Украина является большой страной, а потому распространение COVID-19 и нагрузка на медицинскую систему на территории государства является неоднородной. Например, одна область может выйти из "красной" зоны карантина, а другая может зайти. 

"Поэтому локдауна не будет… Мы рассчитываем пройти в адаптивном карантине для того, чтобы не подвергалась коллапсу система здравоохранения и было как можно меньше влияния на экономику", — подчеркнул он. 

Читайте также: 2022-й станет последним годом пандемии COVID-19, — Минздрав

Ляшко напомним, что в первую волну "красная" зона действовала в 10 областях, а осенью — уже в 6 областях.

Как ранее сообщалось, по словам главы Минздрава, вскоре в стране ежедневно могут выявлять до 60 тыс новых больных COVID-19. Он назвал области, которые первыми рискуют попасть в "красный" карантин.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK