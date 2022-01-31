В Ровно командира боевиков приговорили к 9 годам тюрьмы

Сейчас он скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области.

Ровенский городской суд приговорил к 9 годам лишения свободы командира разведывательной группы боевиков, который воевал против ВС Украины, подбирал "кадры" для террористов и собирал информацию для террористической организации"ДНР". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Прокуроры в суде доказали, что житель Ровенской области в апреле 2014 года вступил в террористическую организацию "ДНР". Он прошел специальное обучение по боевой подготовке, а потом участвовал в боях против украинских военных, в частности, в боях за Дебальцево в 2015 году.

Кроме того, злоумышленник собирал разведданные об ВСУ и передавал информацию представителям спецслужб РФ, а также подбирал "кадры" для разведывательно-диверсионных групп группировки боевиков "Оплот". Сейчас он скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области. Осужденный объявлен в розыск.

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Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области контрразведчики СБУ разоблачили и задержали агента спецслужбы РФ, который собирал разведывательную информацию про военные объекты и данные про украинских патриотов.

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