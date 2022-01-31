На Донбассе боевики ранили мирного жителя

Боевики сегодня, 31 января, обстреляли окрестности Светлодарска.

Сегодня, 31 января, российско-оккупационные войска в районе проведения операции Объединенных сил обстреляли окрестности Светлодарска. В результате ранен мирный житель. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба штаба ООС.

В сообщении говорится, что пророссийские боевики обстреляли из автоматического стрелкового оружия окраину Светлодарска примерено в 11:30.

Огнестрельное сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель города Светлодарск, 1953 года рождения, который рыбачил в районе Углегорского водохранилища. Раненого доставили в Светлодарскую городскую больницу,

Напомним, осенью 2021 года Россия сконцентрировала возле украинской границы большое количество своих войск. Также российские войска есть во временно оккупированном Крыму и на Донбассе. Американская разведка утверждает, что у Путина есть план нападения на Украину.

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Ранее участник ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия может задействовать бывшего президента Виктора Януковича для того, чтобы "легализовать" свое нападение на Украину.

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