РФ может задействовать Януковича, чтобы напасть на Украину – ТКГ

Владимир Путин получит основания для вторжения, если экс-президент попросит его "войти".

Россия может задействовать бывшего президента Виктора Януковича для того, чтобы "легализовать" свое нападение на Украину. Как это может произойти, рассказал участник ТКГ Сергей Гармаш, чьи слова передает "Радио Свобода".

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Так, по словам политика, Москва может использовать Януковича только для того, чтобы направить российскому президенту Владимиру Путину просьбу, чтобы он "вошел". Гармаш напомнил, что такая просьба со стороны Януковича уже была.

В случае реализации такого сценария Путин юридически получит основания для вторжения, добавил он.

"Но это если наш суд уже совсем с ума сойдет и вернет Януковичу его полномочия. Я надеюсь, что не настолько уже наши судьи… Не знаю, не буду дипломатически говорить – какие", – подчеркнул участник ТКГ.

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Напомним, что после побега в РФ, Янукович неоднократно заявлял, якобы его отстранили от поста президента незаконно. Так считает и руководство РФ. Например, на пресс-конференции 23 декабря 2021 года Путин назвал события 2014 года "госпереворотом".

Также в декабре прошлого года Янукович обратился в Окружной админсуд Киева с иском против Верховной Рады. Политик просит признать решение парламента об отстранении его от поста президента незаконным, мол у Рады не было полномочий принимать такой акт. В итоге суд открыл производство по иску Януковича.

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