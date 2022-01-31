В Харькове контрразведчики задержали агента ФСБ РФ

Жителя Харькова завербовал представитель террористической организации "МГБ ДНР", действовавший по заданию куратора из ФСБ РФ.

В Харькове контрразведчики СБУ разоблачили и задержали агента ФСБ РФ, который собирал информацию про новейшее украинское оружие. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По оперативной информации, жителя Харькова для сбора секретной информации завербовал представитель террористической организации "МГБ ДНР", действовавший по заданию своего куратора из ФСБ РФ. Агент, в частности, собирал данные о местах базирования и перемещениях подразделений правоохранительных органов Украины, а также другие секретные сведенья. Полученную информацию он передавал по электронным каналам связи представителям террористической организации "МГБ ДНР" и сотрудникам ФСБ РФ.

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Контрразведчики не допустили утечки секретной информации в оборонной сфере, которую российский агент пытался получить в одном из институтов Харькова.

По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области контрразведчики СБУ разоблачили и задержали агента спецслужбы РФ, который собирал разведывательную информацию про военные объекты и данные про украинских патриотов.

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Задержание подозреваемого / ssu.gov.ua

Задержание подозреваемого / ssu.gov.ua