Данилов: Подготовку РФ к вторжению увидит весь мир

Подготовка к масштабному наступлению займет у России до семи дней. Это увидят во всем мире. Пока же Украина спокойно готовится.

Перед полномасштабным военным вторжением России потребуются серьезные и масштабные приготовления, которые заметит весь мир. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Associated Press.

Он добавил, что для этого агрессору понадобится от трех дней до одной недели.

"Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трех до семи дней. Мы пока этого не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно готовимся к этому", - заявил Данилов.

По его словам, Киев не исключает провокации Москвы "в любой момент".

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Украина в случае наступления РФ сможет мобилизовать до 2,5 млн человек.

"Они (войска РФ, - ред.) столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных", - добавил секретарь СНБО.

Он отметил, что до 420 тысяч украинцев получили боевой опыт на востоке Украины и до одного миллиона в стране с населением 41 миллион человек имеют охотничьи лицензии.

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Также он заявил, что Минские соглашения по Донбассу следует пересмотреть, потому что их выполнение, в частности, особый статус Донбасса и амнистия боевикам, грозит разрушением Украины.

"Выполнение минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом российской пушки - а немцы и французы смотрели, - всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", - подчеркнул Данилов.