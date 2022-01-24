Мы слабее РФ, но это не значит, что мы не будем воевать, - Данилов

Украина имеет некоторые возможности, которых лишена Россия

В случае масштабного вторжения России, Украина будет сопротивляться, в том числе при поддержке западных союзников. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью для "BBC News Украина".

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Он отметил, что украинское руководство имеет четкое понимание того, как следует действовать в условиях полномасштабного российского вторжения.

"Имеем ли мы возможности – возможности у нас есть. Хватает ли нам этих возможностей – возможно, мы слабее, чем армия РФ, но это не значит, что мы не будем воевать. Более того, у нас есть то, чего нет в России. И мы это знаем, и мы это понимаем", - заявил Данилов.

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По мнению секретаря СНБО, в случае возможной войны с Россией Украина не останется с ней наедине и получит поддержку со стороны своих союзников.

"В случае наступления мы будем сражаться. Будем ли просить о помощи? Да, будем. Будут ли нам ее давать – учитывая, сколько обязательств взяли на себя все страны, они должны это выполнить. У них так же есть избиратели, есть люди, которые понимают, что происходит в мире", - заявил Данилов.

Напомним, большинство украинцев не верят в Зеленского как главнокомандующего. Лишь один из трех украинцев считает, что Зеленский справится с военным командованием в полноценной войне.

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