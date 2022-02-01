В МВД подтвердили задержание Голубана за подготовку беспорядков

Теперь правоохранители должны вновь вернуться к истории Голубана в рамках уголовного производства и поставить в ней точку, заявил Монастырский.

Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил задержание бывшего полковника полиции Юрия Голубана. Его задержали по делу о подготовке массовых беспорядков на Украине. Об этом Монастырский сказал в эфире ICTV.

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"Да, действительно, есть такое лицо с фамилией Голубан. Который работал в правоохранительных органах, который имеет очень непонятную предыдущую историю. У меня тоже есть вопрос, почему в этой истории тогда не была поставлена точка", - сказал министр.

Он также отметил, что теперь правоохранители должны вновь вернуться к истории Голубана в рамках этого или нового уголовного производства.

Голубан в 2014 году был участником батальона Киев-1 и воевал на Донбассе.

Но в 2017 году СБУ заподозрила его в госизмене. По данным следствия, в начале боевых действий на Донбассе Голубан воевал на стороне сепаратистов.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщали о задержании Голубана, как одного из организаторов предполагаемых беспорядков.