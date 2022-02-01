В Одессе горела многоэтажка: эвакуировали 40 человек

В тушении пожара принимали участие более 40 бойцов ГСЧС. Также было привлечено 12 единиц техники.

В Одессе сегодня рано утром, 1 февраля, произошел пожар в многоэтажном жилом доме по ул. Балковская, 35 в Приморском районе. Спасатели эвакуировали 40 человек, 10 из них – дети, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Служба спасения получила сообщение о пожаре в доме по улице Балковская в 04:08. На место происшествия немедленно направили 41 бойца ГСЧС и 12 единиц техники.

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Оказалось, что возгорание произошло в квартире на 7-м этаже 9-этажного жилого дома. В 04:32 пожар локализовали, а в 04:38 – полностью ликвидировали.

Спасатели эвакуировали 40 человек, 10 из них – дети. Никто не погиб и не пострадал. Сейчас устанавливается причина возгорания.

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Напомним, ранее стало известно, что в Хмельницкой области произошел пожар в частном жилом доме в селе Медисовка, в результате которого погибли четыре ребенка (2015-2021 г. Р.).

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