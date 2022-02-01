Польша передаст Украине ПЗРК и беспилотники

Польша планирует передать Украине новое вооружение.

| Автор: Шароди Диана

Минобороны Польши передаст на баланс Украины переносной зенитно-ракетный комплекс "Гром".

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Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию "Польское радио".

Украине, по словам польского чиновника, собираются также передать беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

Журналисты уточнили, что еще будет в оружейных поставках. Моравецкий говорит, что речь идет "о боеприпасах, "Громах" и о разных типах беспилотников, которые также предназначены для обороны.

Также от Польши на баланс Минобороны Украины передадут несколько систем ПВО.

Отметим, накануне стало известно, что правительство Польши фиксирует скопление российской техники на белорусской территории.

Кроме того, днем ранее в Украину прибыл пятый самолет с военной помощью от США. Украина получила еще более 80 тонн оборонительного оружия и боеприпасов. Самолет приземлился в аэропорту Борисполь.

Напомним, Нидерланды могут поставить Украине оружие.