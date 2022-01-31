В Украину зашла автоколонна с гуманитарной помощью от Польши

Почти 30 грузовиков с польскими медицинскими принадлежностями сейчас направляются в Киев

Польша предоставила Украине большую партию гуманитарной помощи. Десятки грузовиков с различным медицинским грузом уже направляются в Киев. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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"С утра 31 января в Украину следует более 120 тонн гуманитарной помощи, которую Правительство Республики Польша передает по запросу украинской стороны. От пункта пропуска на границе "Дорогуск-Ягодин" груз сопровождают спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что сейчас колонна в составе 29 грузовиков направляется в Киев, где ее прибытия ожидают завтра. Машины везут лагерные кровати, одеяла, постельное белье, 2 миллиона медицинских масок и другие медицинские принадлежности.

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"Польская сторона в письме ГСЧС выразила надежду, что эта поддержка поможет гражданам Украины в условиях нынешней кризисной ситуации, а также продолжающейся борьбе с коронавирусной болезнью", - сообщили в МВД.

Напомним, в Польше решили вооружить Украину. Идею о передаче вооружения уже поддержал польский президент Анджей Дуда.

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