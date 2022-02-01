Главари "ДНР" используют заключенных для собственного обогащения, - СБУ

Сотрудники СБУ заблокировали механизм мошеннического выманивания денег у граждан Украины.

Сотрудники СБУ заблокировали механизм мошеннического выманивания денег у граждан Украины. Главари террористической организации "ДНР" используют заключенных тюрем для собственного обогащения, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным досудебного следствия, одним из участников преступной схемы является житель Донецкой области, который вступил в преступный сговор с главарями террористической организации "ДНР", создавшими разветвленную сеть мошеннических колл-центров.

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Работали в этих "колл-центрах" заключенные тюрем так называемой "ДНР". Они представлялись работниками украинских банков и выманивали у граждан Украины конфиденциальные персональные и банковские данные, после чего снимали деньги с их карточных счетов.

Житель Донецкой области координировал обналичивание украденных денег и их переправку через линию разграничения на временно неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области контрразведчики СБУ разоблачили и задержали агента спецслужбы РФ, который собирал разведывательную информацию про военные объекты и данные про украинских патриотов.

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Фото с места обыска / ssu.gov.ua