В 2021 году СБУ разоблачила более 80 вражеских агентов и шпионов

Сотрудники СБУ в прошлом году обезвредили несколько вражеских агентурных сетей.

В 2021 году Служба безопасности Украины разоблачила более 80 вражеских агентов и шпионов. Более 60 злоумышленников приговорены к лишению свободы, сообщила пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ в прошлом году обезвредили несколько вражеских агентурных сетей. По заданию своих "кураторов" злоумышленники проводили разведывательно-подрывную деятельность против государственной безопасности Украины.

Читайте также: В Харькове контрразведчики задержали агента ФСБ РФ

Досрочно прекращены полномочия 17 иностранных дипломатов за нарушение норм Венской конвенции про консульские отношения. В частности, инициирован досрочный отзыв 16 дипломатов, а одному - сокращен срок аккредитации.

Также в 2021 году разоблачили более 50 участников террористических группировок и незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Они входили в состав вражеских подразделений, участвовавших в обстрелах позиций ВСУ.

Более 20 агентов российских спецслужб задержаны на подготовке и попытках совершения диверсий с целью дестабилизации внутриполитической обстановки в Украине. Украинские контрразведчики установили более 400 иностранцев, причастных к подрывной деятельности против Украины. Им запрещен въезд на территорию нашей страны.

Читайте также: В Киеве задержали агента "МГБ ДНР"

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области контрразведчики СБУ разоблачили и задержали агента спецслужбы РФ, который собирал разведывательную информацию про военные объекты и данные про украинских патриотов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Иллюстративное фото / ssu.gov.ua