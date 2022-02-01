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"Мы должны рассчитывать только на себя", - Зеленский обратился к украинцам

Выступая с трибуны Верховной Рады Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы должны рассчитывать только на себя.
 |  Автор: Шароди Диана
"Мы должны рассчитывать только на себя", - Зеленский обратился к украинцам
Президент напомнил, что в истории украинцы одерживали победы собственными силами, благодаря собственной воле, духу, несокрушимости / president.gov.ua

Несмотря на то, что мировое сообщество активно помогает Украине и вооружением в том числе, по мнению Зеленского, основное, что есть у Украины — это сила духа и умение защищать себя и свой народ. Украинцы должны рассчитывать только на себя, говорит Зеленский. 

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде. 

"Уважаемые граждане Украины! Мы хотим, чтобы нас уважали. Для этого давайте прежде всего уважать самих себя. Важно не то, что скажут о нас другие. Не то, как нас воспринимает кто-то. А то, кем на самом деле являемся мы. Во всем всегда и прежде всего - мы должны надеяться только на собственные силы. У нашей Родины есть много друзей. Но у друзей есть своя Родина. Поэтому никто вместо нас не построит Украину, не защитит ее, не сохранит, не поднимет вверх. Мы должны рассчитывать только на себя",

— заявляет Зеленский в парламенте. 

Он утверждает, что углубившись в историю Украины детальнее можно сделать вывод, что во всех переломных моментах украинцы одерживали определяющие победы собственными силами, благодаря собственной воле, духу, несокрушимости, гордости и достоинству.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым увеличивается численность армии ВСУ. Зеленский говорит, что проектом предусмотрено увеличить оплату труда военным — не меньше трех минимальных заработных плат. Также будет разработана концепция обеспечения военных, ветеранов и членов их семей жильем. 

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