У Путина заговорили о встрече с Зеленским в Китае: Реакция Киева

Пока такое мероприятие запланировано не было, но это не исключается, говорили в Кремле.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заговорил о возможности проведения встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Китае во время зимней Олимпиады. На такое заявление отреагировал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, рассказав о его планах. Слова передает "РБК-Украина".

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Так, Никифоров сообщил, что по состоянию на текущий момент визит Зеленского в Китай не запланирован. В ближайшие несколько дней он проведет встречи в Киеве с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом, польским премьером Матеушем Моравецким и премьером Нидерландов Марком Рютте.

Контакты с руководствами указанных стран нужны для консолидации международной поддержки государства, сказал пресс-секретарь.

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Вместе с этим он добавил, что у Зеленского приветствуют, что Кремль наконец-то заговорил о возможности встречи с Путиным.

Напомним, что 29 января пресс-секретарь Путина Песков говорил, мол в Пекине Путин не будет проводить встречи из-за COVID-ограничений.

"С Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем", – заявлял он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше решили вооружить Украину.

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