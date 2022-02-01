В KSE назвали причину, почему Киев оказался в "оранжевой" зоне карантина

Киев перевели в "оранжевую" зону из-за большого количества госпитализированных.

| Автор: Шароди Диана

Несмотря на то, что Киев долгое время был лидером по показателям вакцинации, все равно он перешел в "оранжевую" зону. Эксперты считают, что причиной тому является превышение допустимой нормы динамики госпитализаций COVID-больных.

Об этом во вторник, 1 февраля, заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Киев, Киевская и Полтавская области, эти регионы демонстрируют самые низкие показатели по заболеваемости и самые высокие - по вакцинации. Сегодня Киев вошел в "оранжевый" уровень из-за динамики, но уровень заболеваемости продолжает быть одним из самых меньших",

— объясняет Юрий Ганиченко.

Эксперт KSE утверждает, что в тех областях, где были вакцинированы более половины жителей, сейчас наименьшая нагрузка на медицинскую систему. Это говорит о том, что в "красную зону" они, скорее всего, не перейдут.

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Напомним, в Украине утроились темпы COVID-вакцинации. С начала вакцинальной кампании привито 15,3 млн украинцев, из них получили две дозы – свыше 14,6 млн. Уже традиционно больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 50 319. Намного меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 10 059, Moderna – 4 224 и AstraZeneca – 1 053. С начала вакцинальной кампании привито 15 347 953 человек, из них получили две дозы – 14 645 012, получили дополнительную дозу – 17 175 человек, бустерную дозу – 356 098 человек. В общей сложности проведено 30 366 236 прививок.