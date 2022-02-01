СБУ задержала участницу группировки боевиков "Пятнашка"

Она в 2014 году добровольно присоединилась к незаконным вооруженным формированиям.

В Донецкой области контрразведчики СБУ установили местонахождение и задержали участницу террористической группировки "Пятнашка", которая скрывалась от украинского правосудия. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным досудебного следствия, жительница Мирнограда в 2014 году добровольно присоединилась к незаконным вооруженным формированиям ОРДЛО. После "курса" подготовки в рядах боевиков, главари привлекли ее к выполнению заданий против Вооруженных сил Украины.

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Через некоторое время фигурантка ушла из группировки боевиков и долгое время скрывалась от украинского правосудия.

По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Участие в террористической группе или террористической организации). Фигурантке уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области контрразведчики СБУ разоблачили и задержали агента спецслужбы РФ, который собирал разведывательную информацию про военные объекты и данные про украинских патриотов.

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