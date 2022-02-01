Не прошло и суток с момента прибытия пятого авиарейса с помощью от армии США, как в Борисполе приземлился шестой самолет с оружием.

| Автор: Шароди Диана

За сутки США прислали в Украину два самолета с оружием - один прибыл в понедельник, второй - во вторник / facebook.com/reznikovoleksii

Во вторник, 1 февраля, в Украину прибыл шестой самолет с военной помощью от США. На борту данного самолете в Украину доставили 84 тонны боевых патронов. С момента прибытия пятой партии оружия прошло меньше суток.

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Об этом рассказал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в своем Facebook-профиле.

"Сутки еще не прошли с прибытия пятой птицы, а мы уже разгружаем шестую! Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы - 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию",

— отметил Резников.

Глава Минобороны напоминает, что на сегодняшний день Соединенные штаты Америки передали около 500 тонн оружия и оборонного снаряжения на балан украинских оборонных ведомств. Данная помощь предоставляется в Украину в рамках повышения обороноспособности страны, и развития возможности защитить себя в случае противоправной агрессии со стороны армии Российской Федерации.

Напомним, пятый самолет с военной помощью от США прибыл в Украину вечером 31 января.