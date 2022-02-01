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За сутки США прислали в Украину два самолета с оружием
Во вторник, 1 февраля, в Украину прибыл шестой самолет с военной помощью от США. На борту данного самолете в Украину доставили 84 тонны боевых патронов. С момента прибытия пятой партии оружия прошло меньше суток.
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Об этом рассказал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в своем Facebook-профиле.
"Сутки еще не прошли с прибытия пятой птицы, а мы уже разгружаем шестую! Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы - 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию",
— отметил Резников.
Глава Минобороны напоминает, что на сегодняшний день Соединенные штаты Америки передали около 500 тонн оружия и оборонного снаряжения на балан украинских оборонных ведомств. Данная помощь предоставляется в Украину в рамках повышения обороноспособности страны, и развития возможности защитить себя в случае противоправной агрессии со стороны армии Российской Федерации.
Напомним, пятый самолет с военной помощью от США прибыл в Украину вечером 31 января.