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Нидерланды могут поставить Украине оружие: Детали
Депутаты парламента Нидерландов выступили в поддержку поставок оружия и военного снаряжения для ВСУ. Об этом сообщает RTL Nieuws.
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Издание отмечает, что ранее Украина уже запросила у Нидерландов военно-техническую помощь. Сейчас Министерство обороны этой страны проводит инвентаризацию своего имущества, чтобы определить то, что можно будет передать.
По словам депутата от правящей "Народной партии за свободу и демократию" Рубена Брекельманса, Нидерланды могли бы поставить в Украину радары, высокоточное оружие, противотанковое оружие или средства противовоздушной обороны.
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Вместе с тем в оппозиционной Партии труда считают, что Нидерланды должны помочь Украине в противодействии кибератакам, а также поставками противотанкового оружия.
В то же время голландские парламентарии исключают возможность отправки своих военнослужащих в Украину.
"Никаких войск, только оборонительное оружие! И, действительно, больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы", - написал Брекельманс в своей странице в Twitter.
Напомним, в МИД считают, что тонны оружия, которые сегодня получает Украина извне, помогают мирно урегулировать ситуацию.
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