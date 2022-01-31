Нидерланды могут поставить Украине оружие: Детали

Сейчас голландское Минобороны выясняет, что можно передать для нужд ВСУ

Депутаты парламента Нидерландов выступили в поддержку поставок оружия и военного снаряжения для ВСУ. Об этом сообщает RTL Nieuws.

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Издание отмечает, что ранее Украина уже запросила у Нидерландов военно-техническую помощь. Сейчас Министерство обороны этой страны проводит инвентаризацию своего имущества, чтобы определить то, что можно будет передать.

По словам депутата от правящей "Народной партии за свободу и демократию" Рубена Брекельманса, Нидерланды могли бы поставить в Украину радары, высокоточное оружие, противотанковое оружие или средства противовоздушной обороны.

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Вместе с тем в оппозиционной Партии труда считают, что Нидерланды должны помочь Украине в противодействии кибератакам, а также поставками противотанкового оружия.

В то же время голландские парламентарии исключают возможность отправки своих военнослужащих в Украину.

"Никаких войск, только оборонительное оружие! И, действительно, больше, чем просто шлемы, как это сделали немцы", - написал Брекельманс в своей странице в Twitter.

Напомним, в МИД считают, что тонны оружия, которые сегодня получает Украина извне, помогают мирно урегулировать ситуацию.

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