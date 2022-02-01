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Украина впервые начала физически импортировать газ из Венгрии
Украина впервые в истории начала физический импорт газа из Венгрии. Поставки начались 1 февраля. Об этом сообщил в Facebook директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.
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По его словам, прежде газотранспортная система Украины на венгерском направлении могла работать только на экспорт. Однако после технической модернизации этого участка появилась возможность прокачки газа в обоих направлениях.
"Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита", - отметил Макогон.
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Как пояснил чиновник, теперь Украина может получать сжиженный газ, который поставляется в Европу через LNG-терминал в Хорватии.
Напомним, ЕС готовится к прекращению поставок газа из РФ. Россия может прекратить экспорт газа в ЕС в ответ на санкции Европы.
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