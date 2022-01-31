ЕС готовится к прекращению поставок газа из РФ

Россия может прекратить экспорт газа в ЕС в ответ на санкции Европы

Евросоюз готов к прекращению поставок газа из России, если Кремль решится таким образом ответить на европейские санкции. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

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"Мы готовы на случай неудачи дипломатии, и мы рассматриваем все варианты. Это включает в себя повышение нашей устойчивости, в том числе путем сотрудничества с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставки газа на случай, если Россия решит сократить или прекратить поставки", – сообщил Боррель.

Он отметил, что сегодня Евросоюз готовит новые санкции для сдерживания российской агрессии. Они направлены на создание серьезных проблем в российской экономике и финансовой системе.

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"Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые бы имели долгосрочный эффект, отказывая России в продуктах, которые ей нужны для выполнения своих стратегических амбиций", - рассказал Боррель.

Напомним, в США назвали возможные санкции против РФ. Американские санкции против России предусматривают экономические меры и экспортный контроль, сказала Виктория Нуланд.

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