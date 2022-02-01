Погода в Украине 2 февраля: Синоптики обещают снег и ветер

Но в это же время будет относительно тепло, и такая погода продлится до четверга.

Завтра на погодные условия в Украине будут влиять два циклона с их атмосферными фронтами. Они принесут во многие области облачную, ветренную и влажную погоду. Об этом говорится в прогнозе погоды на среду, 2 февраля, опубликованном на странице Укргидрометцентра в Facebook.

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По данным синоптиков, 2 февраля один из циклонов появится над территорией Беларуси. Он станет причиной снега и мокрого снега на севере и западе Украины. Второй циклон появится над Черным морем. Он приведет к мокрому снегу и дождям на юге и юго-востоке. Из-за этого ожидается гололедица на большинстве дорог страны.

"Небольшой снег и мокрый снег, днем в южных и восточных областях с дождем, в Карпатском регионе и на востоке будут умеренные осадки, только в большинстве северных и центральных областей без существенных осадков", – говорится в сообщении.

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Ночью термометры покажут от 4 до 9 градусов мороза. Днем синоптики прогнозируют до 2 градусов тепла. На юге и в Днепропетровской области ожидается 0-5 мороза ночью и до +5 днем. В Карпатах ночью воздух прогреется до -7 -12 градусов, а днем будет от 5 до 9 мороза.

Такая погода продлится до четверга, 3 февраля. Тогда мороз немного усилится.

Ветер в среду будет в основном юго-западный со скоростью 5-10 м/с. На западе возможны порывы до 15-20 м/с.

Карта погоды / facebook.com/UkrHMC

Напомним, ранее был опубликован прогноз погоды на весь февраль.

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