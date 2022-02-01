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4 температурных рекорда: какой была погода в январе в Киеве
Метеорологи подсчитали, что в среднем в январе температура воздуха составила 1,3 градуса с отметкой минус. Это является аномальным теплом, так как климатическая норма на 1,9 градуса ниже.
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Об этом информирует центральная геофизическая обсерватория Украины.
Так, в обсерватории зафиксировали, что самым холодным днем первого месяца 2022 было 13 января — на Щедрый вечер зафиксировали 14,9 градусов ниже ноля. Теплее всего было 5 января, когда температура воздуха неожиданно прогрелась до отметки 10,7 выше ноля.
За месяц в Киеве было установлено по меньшей мере четыре погодных рекорда. Один из них касался скорости ветра — на Старый Новый год 14 января 2022 в столице зафиксировали порывистый ветер, скорость которого достигала 23 метра в секунду.
Осадков в Киеве на проспекте Науки выпало 50 мм или почти полторы нормы.
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Напомним, 17 января в Киеве зафиксирована рекордная скорость ветра. Предыдущее максимальное значение фиксировали в 1966 году.