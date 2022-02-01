На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

С начала вторника, 1 февраля, в районе ООС украинская армия не зафиксировала ни единого обстрела в свою сторону.

| Автор: Шароди Диана

Сутки в ООС прошли без обстрелов / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Во вторник, 1 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом пресс-центр ООС отчитывается в своей вечерней сводке.

Как отмечают на позициях — ситуация остается контролируемой Вооруженными силами Украины.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано",

— сказано в сводке.

В штабе сообщили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

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Напомним, Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, возглавляющий ОБСЕ в 2022 году, планирует посетить Киев и Донбасс в рамках рабочего визита. На Донбассе он хочет проверить обстановку и оценить уровень безопасности как для военных, так и для местных мирных жителей.