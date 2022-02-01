Численность ВСУ вырастет на 100 тыс: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым увеличивается численность армии ВСУ.

| Автор: Шароди Диана

Зеленский подписал указ о некоторых изменениях в украинской армии / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. Согласно этому документу, численность украинской армии увеличится на 100 тыс человек в течение ближайших трех лет.

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Об этом стало известно в ходе онлайн-трансляции заседания ВРУ.

Зеленский говорит, что проектом предусмотрено увеличить оплату труда военным — не меньше трех минимальных заработных плат.

Также будет разработана концепция обеспечения военных, ветеранов и членов их семей жильем.

Кроме того, что численность вооруженных сил Украины увеличится на 100 тыс человек за следующие 3 года, также срок службы контрактников будет увеличен.

Зеленский заявил, что предусмотрен переход к профессиональной армии.

"Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро будет война, а потому, чтобы дальше был мир",

— огласил с трибуны президент Украины Владимир Зеленский.

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Напомним, Зеленский обсудил с вице-президентом ЕК ситуацию вокруг Украины. Владимир Зеленский подчеркнул, что "наша стратегия сработала: говорить не о войне, а об экономике".