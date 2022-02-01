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Численность ВСУ вырастет на 100 тыс: Зеленский подписал указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. Согласно этому документу, численность украинской армии увеличится на 100 тыс человек в течение ближайших трех лет.
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Об этом стало известно в ходе онлайн-трансляции заседания ВРУ.
Зеленский говорит, что проектом предусмотрено увеличить оплату труда военным — не меньше трех минимальных заработных плат.
Также будет разработана концепция обеспечения военных, ветеранов и членов их семей жильем.
Кроме того, что численность вооруженных сил Украины увеличится на 100 тыс человек за следующие 3 года, также срок службы контрактников будет увеличен.
Зеленский заявил, что предусмотрен переход к профессиональной армии.
"Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро будет война, а потому, чтобы дальше был мир",
— огласил с трибуны президент Украины Владимир Зеленский.
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Напомним, Зеленский обсудил с вице-президентом ЕК ситуацию вокруг Украины. Владимир Зеленский подчеркнул, что "наша стратегия сработала: говорить не о войне, а об экономике".