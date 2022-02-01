Рада отобрала премию у лучшего выпускника Украины

Парень решил учиться за границей

Верховная Рада отобрала премию за лучший результат на ВНО у одного из лучших украинских выпускников. За такое решение на сессии 1 февраля проголосовали 263 нардепа.

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Народные депутаты утвердили проект постановления №6524, который отменяет премию Верховной рады в 100 тысяч гривен для юноши, который решил обучаться в иностранном вузе.

Как указано в пояснительной записке, выпускники, получившие премию Верховной Рады, должны поступить в текущем году в украинский вуз. Однако этот выпускник предпочел отправиться за границу.

Напомним, Кабмин увеличил количество получателей стипендий в вузах. Стипендии студентов вузов с 1 января увеличились с 1 300 до 2 000 гривен в месяц. Академические стипендии в повышенном размере выросли с 1 660 до 2 550 гривен.

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