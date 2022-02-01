"У тысяч убитых на Волыни поляков до сих пор нет могил", - Моравецкий

Премьер Польши высказался на тему волынской трагедии 1943 года

Оценка "волынской трагедии" во время Второй мировой войны не подлежит обсуждению в рамках политических переговоров. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью LB.ua.

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Он отметил, что поляки и украинцы имеют долгую совместную историю, полную болезненных эпизодов и "незаживающих ран". Он выразил уверенность, что историю нельзя забывать, а хорошие отношения между странами возможны только с учетом исторической правды.

"У тысяч убитых на Волыни поляков до сих пор нет могил. Это все еще нерешенный вопрос. В Польше почти у каждой семьи есть связанный с этим тяжелый опыт – и у моей тоже, потому что моя мама родом из Станиславова (сегодня Ивано-Франковск – ред). Эта дискуссия не может быть предметом политических переговоров – правда должна победить", – заявил Моравецкий.

Напомним, премьер Польши сравнил Россию с вулканом. Россия так же опасна, как вулкан, считает глава польского правительства.

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