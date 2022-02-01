Премьер Польши сравнил Россию с вулканом

Россия так же опасна, как вулкан, считает глава польского правительства

Жить рядом с Россией — всё равно, что жить у подножия вулкана. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в Киеве.

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"Наша часть Европы — Польша, Украина — не переживает частых землетрясений или взрывов вулканов. Но что с того? Живя в такой близости к такому соседу, как Россия, мы чувствуем, что живем возле вулкана. Понимаем, какова ценность безопасности, союзов и сотрудничества в вопросах безопасности", — сказал он.

По мнению Моравецкого, международное сообщество, как никогда прежде, должно объединиться в защиту таких ценностей, как суверенитет, независимость и нерушимость границ.

Напомним, воевать за Украину, если Россия решится на полномасштабное вторжение, готовы только жители Дании и США. Население остальных государств в большинстве выступает против.

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