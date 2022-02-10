В Украине за день более 41 тыс новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено более 4 млн случаев коронавируса.

В Украине в среду, 9 февраля, медики зафиксировали 41 694 новых случая COVID-19, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. 280 человек умерли от осложнений, а 16 628 – выздоровели.

Состояние здоровья 4 128 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев болезни в среду зафиксировали в Одесской области (3918) и в Киеве (3880). Меньше всего – в Кировоградской области (494).

Всего с начала пандемии в Украине уже подтверждено 4 421 741 случай СOVID-19. Выздоровели 3 729 976 человек, а 102 167 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 869 937 человек.

Вакцинацию 9 февраля в нашей стране проводили 892 мобильные медицинские бригады, 3 299 пунктов вакцинации и 426 центров вакцинации населения.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыла партия таблеток, которые предназначены для лечения COVID-19. Речь идет о 60 тысячах курсов препарата "Молнупиравир" американской компании Merck Sharp&Dohme.

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Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr