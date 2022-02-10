Нападение на советника Генпрокурора: одного подозреваемого задержали

На Зураба Адеишвили, который сейчас является советником Генпрокурора Украины, напали 7 февраля в Киеве.

Правоохранители задержали одного из напавших на помощника генерального прокурора Зураба Адеишвили. Им оказался 49-летний гражданин другой страны, сообщило Управление коммуникации Нацполиции Украины.

Задержанному уже сообщили о подозрении в преступлении, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Максимальное наказание по этой статье – 5 лет лишения свободы.

В полиции отметили, что розыск трех остальных человек, напавших на Адеишвили, еще продолжается.

Напомним, на бывшего министра юстиции и генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили, который сейчас является советником Генпрокурора Украины, напали 7 февраля в Киеве на улице Тверской Тупик. Медики его госпитализировали.

К потерпевшему подошли четыре человека, избили его, после чего скрылись с места происшествия. Это событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции.

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Ранее в Сети появилось видео нападения в Киеве на советника генерального прокурора Зураба Адеишвили. Видео опубликовал Telegram-канал "Депутатская курилка".

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