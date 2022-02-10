Украина упрекнула ОБСЕ в пассивном нейтралитете

Организация должна активно защищать принципы, ради отстаивания которых она создана

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна активнее защищать те принципы, ради отстаивания которых она была создана. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Читайте также: Найдем возможность ответить: МИД об инциденте с флагом в Словакии

Глава украинской дипломатии поприветствовал переход председательства в организации к Польше и выразил надежду, что под руководством поляков ОБСЕ будет действовать более успешно. Кулеба отметил, что впереди будет ещё много сложных моментов, требующих принятия сложных решений.

"Абсолютно очевидно, что сложную ситуацию нельзя решить, не принимая сложных решений. Для ОБСЕ нельзя оставаться постоянно пассивно-нейтральной. Нужно проявить активность и решительность в защите тех положений, тех основ ОБСЕ, для защиты которых она и была создана", - заявил он.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что РФ пытается взять реванш за проигрыш СССР. Российские войска на украинской границе угрожают всей Европе, а не только Украине, считает глава МИД.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.