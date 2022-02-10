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ООН отправила в ОРДЛО более 60 тонн гуманитарной помощи
Вчера, 9 февраля, через КПВВ "Счастье" на грузовиках проследовали более 60 тысяч тонн гуманитарной помощи жителям временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Помощь предоставили представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев для обеспечения более комфортных и безопасных условий жизни и труда, пострадавших в результате оккупации граждан.
В грузовиках было медицинское оборудование, одежда, средства бытового обихода и строительные материалы.
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В Луганской области функционируют КПВВ "Счастье", "Золотое" и "Станица Луганская". Однако, пропуск граждан осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская", так как только там боевики не блокируют движение.
Напомним, ранее стало известно, что из ОРДЛО массово выезжают местные жители из-за опасения возможного возобновления боевых действий и российской агрессии. Они выезжают в основном в Россию. Выезжают прежде всего жители населенных пунктов, которые находятся недалеко от линии разграничения военного конфликта.
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