Встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерреша: Во Львове массовое "минирование"

Взрывчатку ищут, в том числе, на рынках и вокзале.

Сегодня, 18 августа, во Львове пройдет встреча президента Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерреша. На этом фоне по городу прокатилась волна массовых "минирований". Об этом сообщил местный депутат Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

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Например, в 12:20 поступило анонимное сообщение о минировании рынков Львова и вокзала. Правоохранители занимаются отработкой полученной информации.

Вместе с этим политик опровергает данные о том, что якобы была найдена взрывчатка.

"По информации в некоторых Telegram-каналах в парке Франко нашли взрывчатку. Информация не подтверждена!", – уточняет он.

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Местные издания также говорят о якобы "минировании" Винницкого и Краковского рынков, железнодорожного вокзала и ТЦ "Магнус".

На вокзале людей эвакуировали. На месте работают кинологи, взрывотехники, спасатели и скорая помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что на встрече Эрдоган хочет обсудить с Зеленским возможность переговоров с Путиным.

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