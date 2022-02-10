В Кривом Роге курьер доставил мэру "бомбу из Беларуси": Всех эвакуируют

На месте происшествия работает полиция, кинологи и взрывотехники.

В Кривом Роге городской совет эвакуировали в срочном порядке. Дело в том, что курьер доставил в здание посылку якобы из Беларуси, в которой может быть бомба. Она была предназначена мэру. Подробности передает местное издание "Первый Городской".

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Так, в сообщении говорится, что 10 февраля к правоохранителям обратился сотрудник Муниципальной гвардии. Он заявил, что в здании криворожского городского совета находится взрывчатка.

Как объяснил сам мужчина, курьер популярной почтовой службы доставил в горсовет посылку на имя исполняющего обязанности городского головы Юрия Вилкула. Она якобы прибыла из территории Беларуси.

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"Внутри Муниципальная гвардия обнаружила предмет, похожий на взрывчатку. Коробку с посылкой вынесли на улицу", – отмечает издание.

В срочном порядке стражи порядка эвакуировали из горсовета всех сотрудников. В данный момент на месте работают спасатели, взрывотехники, кинологи и полицейские. Жителей Кривого Рога призывают обходить здание горсовета.

Позже появилась информация, что наличие взрывчатки в посылке не подтвердилось. Взрывотехники провели контролируемый подрыв на месте.

Напомним, ранее в Киеве был задержан вражеский агент, который готовил теракт. Он действовал по заказу белорусской госструктуры, пытаясь дискредитировать Украину перед ЕС и гражданами Беларуси.

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