В Кривом Роге найден застреленным директор частного ЖЭКа - СМИ

Мужчина выстрелил себе в область сердца. Труп обнаружила супруга, когда вернулась из магазина.

Мужчина выстрелил в себя сам / svoi.kr.ua

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в своей квартире найден мертвым 56-летний мужчина. Предварительно, он выстрелил сам в себя из гладкоствольного ружья. Об этом информирует местное издание СВОИ.

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По его данным, инцидент произошел в субботу днем в одной из многоэтажек на улице Ватутина.

"Мужчина выстрелил себе в область сердца из гладкоствольного ружья. Труп обнаружила супруга, когда вернулась из магазина", - говорится в сообщении. Как указано, пуля попала прямо в сердце. Мужчина скончался сразу.

По информации издания, умерший - Николай Шмаровоз, директор управляющей компании Центробуд, а также руководитель и один из собственников частного ЖЭКа.