В Киеве предотвратили теракт: задержан вражеский агент (видео)

Он пытался расшатать внутриполитическую обстановку в Украине и дискредитировать наше государство.

Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали вражеского агента, который готовился совершить теракт в Киеве. Это местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур, сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника при попытке поджога автомобиля у здания одной из столичных общественных организаций. Установлено, что он также занимался запугиванием представителей СМИ и организовывал несанкционированные митинги возле зарубежных дипломатических представительств.

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По данным досудебного следствия, вражеский агент пытался расшатать внутриполитическую обстановку в Украине и дискредитировать наше государство перед странами ЕС и гражданами Беларуси. Кроме того, он собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.

Установлено, что фигурант для связи с кураторами использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы. За проведение подрывной деятельности он из-за границы получал деньги на свою банковскую карту.

По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 111 (Государственная измена) и ст. 258 (Террористический акт) УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники СБУ разоблачили и задержали агента террористической организации "ДНР". Он добровольно согласился помогать боевикам.

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В Киеве задержан вражеский агент / ssu.gov.ua

В Киеве задержан вражеский агент / ssu.gov.ua