ВМС Украины отреагировали на блокировку РФ Черного и Азовского морей

Беспрецедентная по охвату площадь проведения военно-морских учений России делает невозможным судоходство в Азовском и Черном морях.

Военно-Морские Силы ВСУ готовы к любым провокациям со стороны РФ на фоне решения российских властей блокировать часть акватории Черного и Азовского морей, а также Керченский пролив под предлогом проведения военно-морских учений. Об этом в Facebook сообщила Служба по связям с общественностью ВМС ВСУ.

"Военно-Морские Силы ВС Украины готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защиты страны с морского направления", - говорится в сообщении украинских военных моряков.

Напомним, Россия объявила большие районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла их для плавания на период с 13 по 19 февраля 2022 года под предлогом проведения военно-морских учений. Во время этих учений будут производиться ракетные и артиллерийские стрельбы.

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"Указанные действия являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне", - подчеркнули в ВМС.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей, а также Керченский пролив. В ведомстве отметили, что из-за действий России становится практически невозможным судоходство в Азовском и Черном морях.

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Иллюстративное фото / facebook.com/navy.mil.gov.ua