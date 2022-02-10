Одессита за убийство 14-летней девочки посадили на 15 лет

Это преступление произошло в ноябре 2019 года в Лиманском районе.

В Одесской области суд признал 17-летнего одессита виновным в умышленном убийстве 14-летней девочки и в разбойном нападении, и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Прокуроры в суде доказали, что в ноябре 2019 года осужденный вместе с потерпевшей в компании других подростков находились на территории Лиманского района.

В один момент осужденный и потерпевшая отошли от места совместного отдыха и остались наедине. Парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал бить и душить девочку. Потом он забрал ее телефон и убежал. Девочка от полученных травм погибла на месте.

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Следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Суд пришел к выводу, что вина юноши полностью доказана и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области 13-летнего подростка за убийство 6-летней девочки направили в спецучреждение на 3 года. Он не достиг возраста уголовной ответственности, к нему можно было применить только принудительные меры воспитательного характера.

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