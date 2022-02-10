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Украина вышла на пик COVID-заболеваемости, – Ляшко
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в рамках текущей волны заболеваемости COVID-19 страна уже вышла на пиковые показатели. Обстановку политик оценил во время брифинга, транслируемого на телеканале "Рада".
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"Пик заболеваемости мы уже имеем, потому что фиксируем по 41 тыс случаев в день", – отметил Ляшко.
По его словам, во время текущей волны коронавируса растет только количество случаев заболевания. В это же время количество госпитализаций пациентов с COVID-19 не увеличивается. Это, в свою очередь, уменьшает нагрузку на стационарную медицинскую помощь.
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Однако, подчеркнул Ляшко, фиксируется большая нагрузка на первичную медпомощь. По этой причине в Минздраве решили снизить нагрузку на семейных врачей. Например, это внедрение дистанционного больничного.
Напомним, ранее мы сообщали, как оформить больничный без визита к врачу.
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