Смартфон за вакцину: какими могут быть телефоны для пенсионеров

Недавно Зеленский пообещал, что все вакцинированные украинцы в возрасте 60+ получат от государства современные смартфоны.

| Автор: Шароди Диана

Какими могут быть телефоны для пенсионеров / depositephotos.com

Власти пообещали вакцинированным пенсионерам бесплатные и современные смартфоны. Известно, что они будут оборудованы передней камерой и LTE.

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Об этом пишет Европейская правда.

Все украинцы в возрасте 60 лет и старше, которые сделали две прививки от коронавируса и получили "зеленый сертификат", смогут получить на руки смартфоны.

Сообщается, что это могут быть смартфоны с передней камерой с разрешением 8 мегапикселей.

Это требуется, чтобы устройство могло производить идентификацию по лицу, например, для получения цифровой подписи в приложении "Дія".

Кроме того, в телефонах, которые власти выдадут украинским пенсионерам, будет модуль бесконтактной оплаты NFC.

Отметим, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, когда государство начнет выдавать смартфоны всем вакцинированным от COVID-19 украинцам, которые старше 60 лет. Ранее эта программа была анонсирована президентом Владимиром Зеленским. Записаться на получение телефона можно уже весной, сказал Федоров, чьи слова передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, Зеленский пообещал смартфон и льготы на связь всем привитым пенсионерам. Новая обширная государственная программа будет запущена уже весной, сообщил глава государства.