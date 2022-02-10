Водитель из кортежа Ярославского явился в полицию

Александр Ярославский отправился в Лондон для встречи со своей семьей, пояснили в компании DCH.

За рулем автомобиля, номерные знаки которого были обнаружены вечером 9 февраля на месте ДТП на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, был не президент группы DCH Александр Ярославский, а сотрудник одной из ее вспомогательных служб. Об этом сообщается на сайте DCH в четверг, 10 февраля.

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"Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал", – говорится в сообщении.

Указано, что водитель уже явился в полицию для допроса и сотрудничает со следствием.

"Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения", – рассказали в компании.

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В пресс-службе группы DCH сообщили также, что сам Ярославский 10 февраля "в соответствии со сформированным в начале текущей неделе рабочим графиком улетел в Лондон для встречи с семьей".

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко подтвердил в комментарии для Харків Times, что водитель явился на допрос. Он пояснил, что тот факт, что этот гражданин заявил о своей вине в совершении ДТП, не означает, что следствие не будет рассматривать другие версии происшествия или возможное участие в ДТП других лиц.

"Будет проводиться ряд следственных действий по установлению объективных обстоятельств дела", – пояснил Чубенко.