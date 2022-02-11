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ДТП с кортежем Ярославского: ГБР открыло дело против полиции

Вину за ДТП едва не возложили на невиновного
 |  Автор: Юрий Кобзар
ДТП с кортежем Ярославского: ГБР открыло дело против полиции
Алексей Сухачев / dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по факту попытки фальсифицировать расследование ДТП с кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Расследование открыли по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).

"Все без исключения расследование должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Могу заверить – все производства будут тщательно расследованы и настоящие виновники будут привлечены к ответственности", - заявил директор ГБР Алексей Сухачев.

Напомним, вчера вечером МВД уволило главу полиции Харьковщины "из-за попыток скрыть преступление", когда выяснилось, что подозрение за ДТП с кортежем Ярославского вручили человеку, у которого было алиби.

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