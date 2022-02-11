ДТП с кортежем Ярославского: ГБР открыло дело против полиции

Вину за ДТП едва не возложили на невиновного

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по факту попытки фальсифицировать расследование ДТП с кортежем харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте также: Венедиктова взяла под личный контроль ДТП с кортежем Ярославского

Расследование открыли по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).

"Все без исключения расследование должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Могу заверить – все производства будут тщательно расследованы и настоящие виновники будут привлечены к ответственности", - заявил директор ГБР Алексей Сухачев.

Напомним, вчера вечером МВД уволило главу полиции Харьковщины "из-за попыток скрыть преступление", когда выяснилось, что подозрение за ДТП с кортежем Ярославского вручили человеку, у которого было алиби.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.