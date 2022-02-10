Главу полиции Харьковщины уволили "из-за попыток скрыть преступление"

Будет проведено расследование из-за попытки фальсификации дела по ДТП с кортежем Ярославского, пообещал Денис Монастырский.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина, который подозревается в попытке сфальсифицировать обстоятельства ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского. Об этом Монастырский сообщил в своем Facebook.

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"К ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем! Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина", - написал в соцсети глава МВД.

Он добавил, что будет проведено расследование из-за попытки фальсификации дела по резонансному ДТП. По его словам, человек, который взял на себя вину и которому было вручено подозрение, на самом деле был в момент автомобильной аварии в другом месте.

"Из-за попыток скрыть это преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования. Продолжение следует!", - добавил министр.

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Отметим, что Станислав Перлин возглавил ГУ Нацполиции Харьковской области 1 сентября 2021 года.

Напомним, 10 февраля сообщили, что авто из кортежа Ярославского насмерть сбило мужчину под Харьковом. Также стало известно, что бизнесмен покинул Украину – чартером улетел в Лондон. Сам Ярославский прокомментировал ДТП, заявив, что спал и ничего не знает. Позже стало известно, что водитель из кортежа Ярославского явился в полицию.