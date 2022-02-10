Авария и отъезд. Инциндент с кортежем Ярославского

Национальная полиция будет вызывать на допрос бизнесмена Александра Ярославского из-за возможной причастности к совершению ДТП под Харьковом.

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

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В компании Ярославского признали, что в ДТП попал принадлежащий им автомобиль, но самого бизнесмена в машине не было. Тем не менее, Ярославский уже вылетел из страны.

Авария

"Немного после полуночи в полицию поступил звонок, что на трассе Чугуев – Мартовое сбили человека. Это произошло ближе к Мартовому. Погиб мужчина, средних лет. Никого рядом не было. На месте нашли номера 0018", - сообщили в полиции о ДТП.

В СМИ сообщили, что такие номера принадлежат передней машине кортежа Ярославского. Источник УП также отметил, что Ярославский часто сам водит машину.

Ярославский живет в Мартовом, работает в Харькове.

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В компании Ярославского DCH признали, что наезд на пешехода мог совершить сотрудник одной из вспомогательных служб DCH. Вечером он ехал в Харьков и “в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал”, - заявили в компании.

В DCH пояснили, что отсутствие номерного знака обнаружили только утром. Представители компании проинформировали правоохранителей об инциденте, а водитель прибыл в отделение полиции для допроса.

Улетел, но обещал вернуться

Сам Ярославский в четверг улетел в Лондон. Официально - для встречи с семьей, и его поездка в Великобританию была включена в рабочий график еще в начале недели.

Бизнесмен заявил, что “спал дома и утром только узнал об инцинденте”.

При этом Ярославский не смог ответить, действительно ли найденный на месте аварии номерной знак 0018 принадлежит его кортежу.

“Не слежу за своими номерами”, — сказал Ярославский.

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Бизнесмен также отметил, что не может сейчас дать какую-то оценку появившейся публикациям касательно ДТП, поскольку он “не Нострадамус”.

Действия полиции

Национальная полиция будет вызывать на допрос Ярославского.

По факту ДТП открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

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Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.