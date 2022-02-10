Джонсон: Ближайшие несколько дней будут для Украины решающими

В это же время политик уверен, что Владимир Путин окончательное решение еще не принял.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ближайшие несколько дней будут решающими для Украины. Разведка продолжает наблюдать за войсками на границе страны. Слова Джонсона прозвучали на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает SkyNews.

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Так, британский политик считает, что глава РФ Владимир Путин еще не принял окончательного решения о дальнейших действиях. Но это не означает, что очень скоро не произойдет "что-то абсолютно катастрофическое".

По словам Джонсона, разведка продолжает следить за войсками у границ Украины, но ее данные остаются довольно мрачными. Сейчас там находится большое количество тактических батальонных групп, возможно больше 70.

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"Наша разведка наблюдает за концентрацией войск на границе с Украиной, и это, вероятно, самый опасный момент для последующих нескольких дней", – подчеркнул премьер-министр.

Он также отметил, что Европе стоит подойти правильно к угрозе, используя дипломатию и комбинацию санкций с военной решимостью, так как это самый большой кризис в сфере безопасности, с которым европейский регион столкнулся за последние десятилетия.

Напомним, Джонсон сделал данное заявление на фоне учений, которые Россия проводит совместно с Беларусью.

В это же время президент Украины Владимир Зеленский говорит, что скопление войск – это лишь способ оказать психологическое давление. Ничего нового Киев не фиксирует.

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