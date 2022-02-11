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На Донбассе обострение: 8 обстрелов за сутки

Украинские военные реагировали на действия боевиков ответным огнем.
 |  Автор: Иван Кузенко
На Донбассе обострение: 8 обстрелов за сутки
Иллюстрированное фото / facebook.com/MinistryofDefence.UA

На Донбассе наблюдается обострение после периода относительной "тишины" . За прошедшие сутки, 10 февраля, зафиксировано 8 вражеских обстрелов. Подробности об обстановке в регионе передает пресс-служба ООС.

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Так, у Песков оккупанты трижды стреляли из гранатометов различных систем. В это же время около Зайцево они применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Возле Гранитного боевики совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку у Тарамчука зафиксирован полет беспилотника, с помощью которого противник сбросил выстрелы ВОГ-17.

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На окраинах Попасной стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в направлении Водяного – из стрелкового оружия.

Потерь среди личного состава украинских военных нет. Начиная с текущего дня, 11 февраля, на Донбассе сохраняется "тишина".

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину из-за угрозы вторжения РФ.

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