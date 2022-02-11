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Карантин в Украине: в "красной" зоне уже пять областей
Минздрав Украины в пятницу, 11 февраля, обновил эпидемиологические показатели по ситуации с коронавирусом. В "красной" зоне адаптивного карантина уже пять областей, свидетельствуют данные Минздрава.
В частности, на данный момент в "красной" зоне адаптивного карантина находятся Ивано-Франковская, Ровенская, Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области. В "желтой" зоне – только Полтавская область. Все остальные области входят в "оранжевую" зону карантина.
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В целом по Украине вчера ухудшился показатель выявления случаев инфицирования коронавирусом (26,7% при норме 20%). Кроме того, превышен уровень госпитализаций (66,8 при норме 60).
Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 11 февраля 2022 года было подтверждено 4 462 970 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 750 826 человек, а 102 403 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 90 578 человек.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыла партия таблеток, которые предназначены для лечения COVID-19. Речь идет о 60 тысячах курсов препарата "Молнупиравир" американской компании Merck Sharp&Dohme.
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