Из-за оттепели в Украине спасатели предупреждают о подтоплениях

В некоторых регионах Украины в ближайшие дни ожидаются подтопления.

| Автор: Шароди Диана

В Украине спасатели предупредили о возможных подтоплениях и обнародовали список регионов.

О том, где в ближайшем времени могут быть подтопления, сообщает пресс-центр ГСЧС.

Известно, что 11-12 февраля на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1-0,5 м, местами возможен начальный выход воды на пойму; на р. Припять в створе поста Речица и р. Стоход в створе поста Любешов - дальнейшее затопление поймы (I уровень опасности - желтый).

11-12 февраля на реках бассейна Днестра, Прута и Сирета на 0,2-1,0 м с ослаблением ледовых явлений, ледоходом, без негативных последствий. На отдельных участках рек бассейна Стрыя возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды.

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Отметим, начало февраля встречает украинцев теплом. Например, в четверг, 10 февраля, в страну придет потепление. Местами столбики термометров будут показывать вплоть до +12 градусов. Соответствующий прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Напомним, в пятницу, 11 февраля, украинцев ждет "роскошная весенняя" погода. На выходных же немного похолодает, а на следующей неделе тепло снова вернется. Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.