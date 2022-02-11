Ему, согласно Уголовному кодексу Украины, грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве правоохранители задержали за вымогательство и получение взятки полковника ВСУ, который является одним из руководителей подразделения Национального университета обороны им. И. Черняховского. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

По данным досудебного следствия, полковник ВСУ получил взятку в размере 20 тыс. гривен за разрешение на использование гражданскими лицами спортивно-оздоровительных локаций Национального университета обороны им. И. Черняховского.

Правоохранители задержали высокопоставленного офицера на территории университета во время получения взятки. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения в преступлении.

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По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве правоохранители при получении взятки задержали начальника Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны Украины, а также посредника. Он вымогал взятку в размере 30 тысяч долларов.

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Полковника университета обороны Украины задержали за взятку / vppnr.gp.gov.ua

Полковника университета обороны Украины задержали за взятку / vppnr.gp.gov.ua